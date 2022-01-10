سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول الطلب الذي أصر عليه وائل جمعة

الإثنين، 10 يناير 2022 - 15:08

كتب : بسام أبوبكر

مران منتخب مصر

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون الأجواء التي تسبق مواجهة منتخب ضد نظيره النيجيري.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء.

وقال المليجي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الإثنين: "أرضية ملعب المباراة جيدة إلى حد ما، يتسع الملعب لـ30 الف متفرج والحضور سيكون بنسبة 60%".

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وأضاف "درجة الحرارة وصلت لـ35 درجة، والأجواء حارة للغاية".

وتابع "وائل جمعة مدير المنتخب كان مصمما على تواجد كل لاعب في غرفة بمفرده، وهذا ما حدث، هناك 45 غرفة لمنتخب مصر بالفندق الذي يقيم فيه".

وأتم "جماهير نيجيريا بالطبع ستكون أكثر من جماهير مصر ولكني أتوقع دعم الجماهير الكاميرونية".

منتخب مصر نيجيريا وائل جمعة
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