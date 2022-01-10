مؤتمر كيروش: طموحنا بسيط.. نريد الفوز بـ 7 مباريات

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن طموحه في البطولة "بسيط"، وهو الفوز بـ 7 مباريات، وبالتالي الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وأوضح كيروش في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا: "من الشرف والسعادة أن نبدأ البطولة بمواجهة أمة كروية كبيرة مثل نيجيريا".

وأردف "طموحنا بسيط للغاية. الفوز بكل المباريات".

وشدد "لدي خيارات جيدة للغاية في فريقي".

واستدرك "لدينا 7 مباريات لنلعبها، واستراتجيات لنطبقها في الملعب".

ويستهل منتخب مصر مواجهاته في كأس أمم إفريقيا 2021 بمواجهة نيجيريا في بداية مباريات المجموعة الرابعة غدا الثلاثاء.

وتضم المجموعة كذلك كل من غينيا بيساو والسودان.