علي فرج بطلا لـ هيوستن المفتوحة للاسكواش

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

علي فرج

توج لاعب وادي دجلة علي فرج ببطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش 2022، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالنادي مازن هشام بنتيجة 3-1.

لتحقق أندية وادي دجلة أول بطولة اسكواش في عام 2022، بعد صعود اثنين من لاعبيها للنهائي لأول مرة في تاريخ البطولة.

وصعد لاعبا وادي دجلة مازن هشام وعلي فرج للمباراة النهائية لبطولة هيوستن، بعد فوز مازن هشام على الفرنسي جريجوار مارش المصنف 12 عالميًا في مباراة نصف نهائي البطولة بنتيجة 3-0 ويحقق إنجازًا كبيرًا بتأهله للمرة الأولى في مشواره الاحترافي إلى نهائي إحدى بطولات PSA الذهبية.

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فيما فاز علي فرج المصنف الأول عالميًا على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-2.

أعرب كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، عن سعادته بفوز أحد أبطال أندية وادي دجلة ببطولة هيوستن، وهي أول بطولة للنادي في عام 2022، نظرًا للمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون المشاركون بالبطولة ليخوض لأول مرة اثنين من لاعبي النادي للمباراة النهائية، خاصة بالإضافة إلى أن بطولة هيوستن هي إحدى أقوى بطولات الولايات المتحدة الأمريكية للاسكواش.

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