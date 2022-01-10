انتهت أمم إفريقيا - السنغال (1) (0) زيمبابوي

تابع مباشرة مباراة السنغال وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس إفريقيا 2021.

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نهاية المباراة

ق96: جووووووووولَ! ماني يسدد الكرة في الشباك

ق94: ركلة جزاء للسنغال بعد ارتطام الكرة بيد كيلفن مادزونجوي

ق88: خروج موسونا قائد زيمبابوي مصابا

ق76: فرصة جديدة للسنغال ينقذها مهاري حارس زيمبابوي ببراعة

ق69: عبده ديالو يضرب الكرة برأسه إثر ركلة حرة لكنها تمر فوق عارضة مرمى زيمبابوي

ق48: فرصة جديدة ضائعة من السنغال بعد ضربة رأس لسيسيه مرت بعدها الكرة بجوار القائم

ق46: نزول كاديويري لاعب ليون في تشكيل زيمبابوي بدلا من برنس ديوب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: إدريسا جاي يهدر فرصة كبيرة بعد فشله في ترويض الكرة الممررة من ماني

ق30: منتخب زيمبابوي يضغط بقوة أملا في مباغتة السنغال. بطاقة صفراء لبالدي لاعب السنغال بعد لمسة يد

ق24: أووووووه! ساديو ماني يخترق من اليسار ويسدد لكن الحارس يتصدى

ق18: تسديدة جديدة بعيدة المدى للسنغال والكرة تمر بجوار القائم. أسود التيرانجا تستعجل الأول

ق15: سيطرة سنغالية تامة وتراجع كل لاعبي زيمبابوي لوسط ملعبهم

ق11: كيتا بالدي يسدد الكرة فوق العارضة لتضيع فرصة للسنغال

ق7: أولى محاولات زيمبابوي بتسديدة نوليدج موسونا من بعيد ولكن تمر بجوار القائم

ق4: تمريرة تصل إلى ساديو ماني من اليمين ولكن تسديدة سيئة للغاية من نجم ليفربول الذي يفقد توازنه لتمر الكرة بعيدا عن المرمى

ق1: بونا سار مهاجم السنغال يسدد الكرة قوية لكنها تمر بجوار القائم

بداية المباراة