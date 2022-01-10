انتهت أمم إفريقيا - السنغال (1) (0) زيمبابوي
الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:43
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة السنغال وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس إفريقيا 2021.
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نهاية المباراة
ق96: جووووووووولَ! ماني يسدد الكرة في الشباك
ق94: ركلة جزاء للسنغال بعد ارتطام الكرة بيد كيلفن مادزونجوي
ق88: خروج موسونا قائد زيمبابوي مصابا
ق76: فرصة جديدة للسنغال ينقذها مهاري حارس زيمبابوي ببراعة
ق69: عبده ديالو يضرب الكرة برأسه إثر ركلة حرة لكنها تمر فوق عارضة مرمى زيمبابوي
ق48: فرصة جديدة ضائعة من السنغال بعد ضربة رأس لسيسيه مرت بعدها الكرة بجوار القائم
ق46: نزول كاديويري لاعب ليون في تشكيل زيمبابوي بدلا من برنس ديوب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: إدريسا جاي يهدر فرصة كبيرة بعد فشله في ترويض الكرة الممررة من ماني
ق30: منتخب زيمبابوي يضغط بقوة أملا في مباغتة السنغال. بطاقة صفراء لبالدي لاعب السنغال بعد لمسة يد
ق24: أووووووه! ساديو ماني يخترق من اليسار ويسدد لكن الحارس يتصدى
ق18: تسديدة جديدة بعيدة المدى للسنغال والكرة تمر بجوار القائم. أسود التيرانجا تستعجل الأول
ق15: سيطرة سنغالية تامة وتراجع كل لاعبي زيمبابوي لوسط ملعبهم
ق11: كيتا بالدي يسدد الكرة فوق العارضة لتضيع فرصة للسنغال
ق7: أولى محاولات زيمبابوي بتسديدة نوليدج موسونا من بعيد ولكن تمر بجوار القائم
ق4: تمريرة تصل إلى ساديو ماني من اليمين ولكن تسديدة سيئة للغاية من نجم ليفربول الذي يفقد توازنه لتمر الكرة بعيدا عن المرمى
ق1: بونا سار مهاجم السنغال يسدد الكرة قوية لكنها تمر بجوار القائم
بداية المباراة