مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ محمود وحيد وراحة لـ عمار حمدي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:40

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الجيش - محمود وحيد

خاض محمود وحيد لاعب الأهلي تدريبات منفردة في الجيم اليوم الإثنين بسبب شعوره بالإجهاد.

وحصل عمار حمدي على راحة بسبب إصابته بنزلة برد.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعبين الستة المصابين بفيروس كورونا سيخضعون لمسحة طبية جديدة يوم الثلاثاء.

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واللاعبون هم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" ورامي ربيعة.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وقد يغيب السداسي المصاب بكورونا عن المباراة مما يضع الأهلي في أزمة في ظل افتقاده لتسعة لاعبين آخرين بسبب مشاركتهم في كأس إفريقيا 2021.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

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