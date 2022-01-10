مؤتمر إيجوافون: كولينز يعوض إيجالو.. وهذه هي العلاقة بيني وبين بيسيرو

كشف أوجاستين إيجوافون المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن انضمام جاميلو كولينز ظهير بادربورن الألماني، للنسور الخضر، لتعويض المهاجم أوديون إيجالو.

ورفض الشباب السعودي التفريط في إيجالو بحجة وصول خطاب استدعائه لكأس أمم إفريقيا متأخرا، ليقول إيجوافون: "تم إنهاء الأمر، وسينضم لنا الليلة".

وعن الأزمات التي تعرض لها منتخب نيجيريا بشأن ضم بعض اللاعبين لكأس أمم إفريقيا قال إيجوافون:"يجب أن نحترم آراء الناس، ولكن هناك قواعد بشأن تسريح اللاعبين. الأمر يرجع لرغبة اللاعب بصورة منفردة أولا، والذي يجب أن يقاتل لأجل اللعب للمنتخب".

وأضاف "كنا نخوض معارك مشابهة حين كنا نلعب، وكنا نقاتل لأجل اللعب للمنتخب لأنه شرف وميزة".

وتخلى منتخب نيجيريا عن ثنائي الهجوم إيمانويل دينيس لاعب واتفورد الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي.

وأوضح إيجوافون في المؤتمر الصحفي لمواجهة مصر في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة: "علينا مواجهة الحقيقة، لا أحد يهتم بالأعذار. علينا أن نخبر اللاعبين أين هم الآن وأين نريدهم بنهاية البطولة".

وشدد "كلنا لدينا أهداف، سواء الاتحاد أو البلاد أو اللاعبين".

وعن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، والذي سيتولى قيادة منتخب نيجيريا بعد كأس أمم إفريقيا قال إيجوافون: "يمكنني القول أني رئيس المدرب الجديد. كنا نتحدث باستمرار والتعاون بيننا جيد. أي شيء نفعله هنا مهم لأننا نبني فريقا لأجله، ليواصل العمل عليه حين يتولى المسؤولية ويضيف أسلوبه الخاص".

ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.