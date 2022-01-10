مؤتمر إيجوافون: كولينز يعوض إيجالو.. وهذه هي العلاقة بيني وبين بيسيرو

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو مع نيجيريا أمام تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

كشف أوجاستين إيجوافون المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن انضمام جاميلو كولينز ظهير بادربورن الألماني، للنسور الخضر، لتعويض المهاجم أوديون إيجالو.

ورفض الشباب السعودي التفريط في إيجالو بحجة وصول خطاب استدعائه لكأس أمم إفريقيا متأخرا، ليقول إيجوافون: "تم إنهاء الأمر، وسينضم لنا الليلة".

وعن الأزمات التي تعرض لها منتخب نيجيريا بشأن ضم بعض اللاعبين لكأس أمم إفريقيا قال إيجوافون:"يجب أن نحترم آراء الناس، ولكن هناك قواعد بشأن تسريح اللاعبين. الأمر يرجع لرغبة اللاعب بصورة منفردة أولا، والذي يجب أن يقاتل لأجل اللعب للمنتخب".

أخبار متعلقة
منافس مصر - بعد رفض انضمامه إلى نيجيريا.. إيجالو يمتنع عن تدريبات الشباب منافس مصر - مدرب نيجيريا: ننتظر مصير إيجالو قبل استبداله.. وندرس منافسينا بالفيديو مصدر من الاتحاد النيجيري لـ في الجول: لسنا متأكدين من انضمام إيجالو للمنتخب بسبب نادي الشباب

وأضاف "كنا نخوض معارك مشابهة حين كنا نلعب، وكنا نقاتل لأجل اللعب للمنتخب لأنه شرف وميزة".

وتخلى منتخب نيجيريا عن ثنائي الهجوم إيمانويل دينيس لاعب واتفورد الإنجليزي وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي.

وأوضح إيجوافون في المؤتمر الصحفي لمواجهة مصر في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة: "علينا مواجهة الحقيقة، لا أحد يهتم بالأعذار. علينا أن نخبر اللاعبين أين هم الآن وأين نريدهم بنهاية البطولة".

وشدد "كلنا لدينا أهداف، سواء الاتحاد أو البلاد أو اللاعبين".

وعن البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، والذي سيتولى قيادة منتخب نيجيريا بعد كأس أمم إفريقيا قال إيجوافون: "يمكنني القول أني رئيس المدرب الجديد. كنا نتحدث باستمرار والتعاون بيننا جيد. أي شيء نفعله هنا مهم لأننا نبني فريقا لأجله، ليواصل العمل عليه حين يتولى المسؤولية ويضيف أسلوبه الخاص".

ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.

منتخب نيجيريا مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
الأهلي ثم الزمالك.. أكثر الأندية مشاركة في كأس أمم إفريقيا من اعتذار مدرب المغرب إلى الاستبعاد الإجباري.. قصة بدر بانون الحزينة في أمم إفريقيا لمؤازرة مصر.. حزب مستقبل وطن وبريزنتيشن يتحملان تكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب
أخر الأخبار
الأهلي ثم الزمالك.. أكثر الأندية مشاركة في كأس أمم إفريقيا 53 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد سمير فرج للجماهير: نسابق الزمن لإنقاذ ميركاتو الإسماعيلى دقيقة | الدوري المصري
من اعتذار مدرب المغرب إلى الاستبعاد الإجباري.. قصة بدر بانون الحزينة في أمم إفريقيا 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لمؤازرة مصر.. حزب مستقبل وطن وبريزنتيشن يتحملان تكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر