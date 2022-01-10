الزمالك يصرف مستحقات متأخرة لفرقه الرياضية ويجهز رواتب لاعبي الكرة

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين أن رئيسه مرتضى منصور وجه بصرف المستحقات المتأخرة للفرق الرياضية.

وأشار إلى أن النادي صرف يوم الأحد مستحقات متأخرة 6 أشهر لعناصر فريقي كرة السلة والكرة الطائرة.

وقال الزمالك في بيان إنه سيصرف غدا الثلاثاء مستحقات بقية الفرق الرياضية.

وأوضح أنه يجهز الآن المستحقات المتأخرة 6 أشهر لفريق كرة القدم.

وكشف أنه دفع مرتبات العاملين والموظفين بعد تأخرها لثلاثة أو أربعة أشهر.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أخرت منح لاعبيه مستحقاتهم.

ويسعى النادي لتوفير سيولة مالية للحفاظ على استقرار فرقه الرياضية المختلفة.