محمد صلاح: منتخب مصر ليس المرشح الأوفر حظا.. ولن أكشف صوتي في جائزة "الأفضل"

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

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تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر عن حظوظ الفريق في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

جاء ذلك قبل انطلاق أولى مباريات الفراعنة غدا -الثلاثاء- ضد نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا".

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وأضاف "أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وأوضح محمد صلاح "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

وتابع "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية. ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

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ويتواجد محمد صلاح ضمن الثلاثي النهائي المرشح لجائزة الأفضل (ذا بيست) من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ.

وعلق النجم المصري على ذلك قائلا: "لم أصوت لنفسي في جائزة الأفضل ، ولن أكشف لمن ذهب صوتي".

يذكر أن منتخب مصر يسعى لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

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