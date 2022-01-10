قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تضم 3 لاعبين بدون تصريح طبي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي سيقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وشهدت القائمة غياب بيدري وفيران توريس بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إريك جارسيا الذي أصيب في مواجهة غرناطة الأخيرة.

أيضا عاد إلى القائمة الثلاثي أنسو فاتي ورونالد أروخو وفرينكي دي يونج، رغم أنهم لم يحصلوا على التصريح الطبي حتى الآن، على أمل تمكنهم من اللحاق بمباراة الأربعاء ضد الغريم الملكي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أروخو – داني ألفيش – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – أوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – جافي – ألفارو سانز

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – ممفيس ديباي – أنسو فاتي – لوك دي يونج – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي