أحمد موسى: كأس الأمم ستكون الأخيرة لي مع نيجيريا.. طالبت اللاعبين بأن تكون هديتي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

أحمد موسى

كشف أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا، منافس منتخب مصر في افتتاحية مشوارهما في كأس أمم إفريقيا 2021، أن تلك البطولة ستكون الأخيرة له بقميص النسور الخضر.

وقال موسى في المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة: "أظن أن تلك هي آخر بطولة كأس أمم لي".

وشدد "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بأن تكون هديتي، واللاعبون أخبروني بجاهزيتهم لفعل ذلك".

أخبار متعلقة
أحمد موسى: نيجيريا ستتوج باللقب في هذه الحالة عودة من حيث بدأ.. أحمد موسى ينضم إلى كانو بيلارز مصليحي لـ في الجول: مفاوضات الاتحاد مع أحمد موسى؟ لا أعرف هذا اللاعب

ويعد موسى أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص السوبر جرين إيجلز.

وأكمل موسى: "أول كأس أمم لي كانت في جنوب إفريقيا 2013 وفزنا بها، والثانية كانت في مصر عام 2019 وفزنا بالبرونزية".

ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.

نيجيريا مصر أحمد موسى كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
الأهلي ثم الزمالك.. أكثر الأندية مشاركة في كأس أمم إفريقيا من اعتذار مدرب المغرب إلى الاستبعاد الإجباري.. قصة بدر بانون الحزينة في أمم إفريقيا لمؤازرة مصر.. حزب مستقبل وطن وبريزنتيشن يتحملان تكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب
أخر الأخبار
الأهلي ثم الزمالك.. أكثر الأندية مشاركة في كأس أمم إفريقيا 46 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد سمير فرج للجماهير: نسابق الزمن لإنقاذ ميركاتو الإسماعيلى دقيقة | الدوري المصري
من اعتذار مدرب المغرب إلى الاستبعاد الإجباري.. قصة بدر بانون الحزينة في أمم إفريقيا 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لمؤازرة مصر.. حزب مستقبل وطن وبريزنتيشن يتحملان تكاليف سفر 300 مشجع إلى الكاميرون 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر