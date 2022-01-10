أحمد موسى: كأس الأمم ستكون الأخيرة لي مع نيجيريا.. طالبت اللاعبين بأن تكون هديتي

كشف أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا، منافس منتخب مصر في افتتاحية مشوارهما في كأس أمم إفريقيا 2021، أن تلك البطولة ستكون الأخيرة له بقميص النسور الخضر.

وقال موسى في المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة: "أظن أن تلك هي آخر بطولة كأس أمم لي".

وشدد "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بأن تكون هديتي، واللاعبون أخبروني بجاهزيتهم لفعل ذلك".

ويعد موسى أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص السوبر جرين إيجلز.

وأكمل موسى: "أول كأس أمم لي كانت في جنوب إفريقيا 2013 وفزنا بها، والثانية كانت في مصر عام 2019 وفزنا بالبرونزية".

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ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.