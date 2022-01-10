جالاتاسراي يقرر إقالة فاتح تريم.. ومساعد جوارديولا مرشح لخلافته

أعلن نادي جالاتاسراي التركي يوم الإثنين فك ارتباطه بالمدرب التاريخي فاتح تريم.

النادي قرر فسخ التعاقد مع تريم بالتراضي بسبب سوء النتائج.

جالاتا سراي يتواجد في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد27 نقطة.

وخاض الفريق الذي يضم مصطفى محمد 20 مباراة، فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل في 6.

وأوضح تقرير جريدة فانتيك التركية أن دومنيك تورينت مساعد بيب جوارديولا هو المرشح الأول لخلافة تريم.

وأضاف التقرير أن إدارة جالاتاسراي اجتمعت بمساعد جوارديولا وحصلت على موافقته المبدئية.

تريم تولى قيادة العملاق التركي في ديسمبر 2017، وتوج بالدوري التركي مرتين، ولقب السوبر التركي مرة.