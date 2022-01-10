تشكيل أمم إفريقيا - ماني وبالدي في هجوم السنغال.. وموسونا يقود زيمبابوي وجناح ليون احتياطي

أعلن منتخبا السنغال وزيمبابوي تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل السنغال:

حارس المرمى: سيني ديينج

الدفاع: فودي بالو-توري - عبده ديالو - بابا سيسيه - إبراهيما مباي

وسط الملعب: بونا سار - إدريسا جاي - ساديو ماني - شيخو كوياتي - كيتا بالدي

الهجوم: بولاي ديا

وكان المدرب أليو سيسيه أعلن غياب كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وفامارا ديديو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين لم يتمكنوا من السفر مع الفريق إلى الكاميرون لنفس السبب.

بينما جاء تشكيل زيمبابوي:

حارس المرمى: بيتروس مهاري

الدفاع: أونيسمور بهاسيرا - تينج هاديبي - جيرالد تاكوارا - تاكودزوا شيمويموي

وسط الملعب: كيلفن مادزونجوي - نوليدج موسونا - كونداي بينيو - بروس كانجوا

الهجوم: إسماعيل وادي - برينس دوبي

ويجلس تينو كاديويري جناح نادي ليون الفرنسي على دكة بدلاء الفريق.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.