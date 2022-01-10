تشكيل أمم إفريقيا - ماني وبالدي في هجوم السنغال.. وموسونا يقود زيمبابوي وجناح ليون احتياطي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

ماني - الجزائر - السنغال

أعلن منتخبا السنغال وزيمبابوي تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل السنغال:

حارس المرمى: سيني ديينج

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الدفاع: فودي بالو-توري - عبده ديالو - بابا سيسيه - إبراهيما مباي

وسط الملعب: بونا سار - إدريسا جاي - ساديو ماني - شيخو كوياتي - كيتا بالدي

الهجوم: بولاي ديا

وكان المدرب أليو سيسيه أعلن غياب كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وفامارا ديديو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين لم يتمكنوا من السفر مع الفريق إلى الكاميرون لنفس السبب.

بينما جاء تشكيل زيمبابوي:

حارس المرمى: بيتروس مهاري

الدفاع: أونيسمور بهاسيرا - تينج هاديبي - جيرالد تاكوارا - تاكودزوا شيمويموي

وسط الملعب: كيلفن مادزونجوي - نوليدج موسونا - كونداي بينيو - بروس كانجوا

الهجوم: إسماعيل وادي - برينس دوبي

ويجلس تينو كاديويري جناح نادي ليون الفرنسي على دكة بدلاء الفريق.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

السنغال زيمبابوي كأس إفريقيا
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