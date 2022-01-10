تشكيل أمم إفريقيا - ماني وبالدي في هجوم السنغال.. وموسونا يقود زيمبابوي وجناح ليون احتياطي
الإثنين، 10 يناير 2022 - 14:09
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا السنغال وزيمبابوي تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل السنغال:
حارس المرمى: سيني ديينج
الدفاع: فودي بالو-توري - عبده ديالو - بابا سيسيه - إبراهيما مباي
وسط الملعب: بونا سار - إدريسا جاي - ساديو ماني - شيخو كوياتي - كيتا بالدي
الهجوم: بولاي ديا
وكان المدرب أليو سيسيه أعلن غياب كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وفامارا ديديو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين لم يتمكنوا من السفر مع الفريق إلى الكاميرون لنفس السبب.
بينما جاء تشكيل زيمبابوي:
حارس المرمى: بيتروس مهاري
الدفاع: أونيسمور بهاسيرا - تينج هاديبي - جيرالد تاكوارا - تاكودزوا شيمويموي
وسط الملعب: كيلفن مادزونجوي - نوليدج موسونا - كونداي بينيو - بروس كانجوا
الهجوم: إسماعيل وادي - برينس دوبي
ويجلس تينو كاديويري جناح نادي ليون الفرنسي على دكة بدلاء الفريق.
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.