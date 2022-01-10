توريس في الطريق.. برشلونة يجدد عقد أومتيتي ويخفض راتبه

أعلن برشلونة تجديد عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي حتى عام 2026، كما أعلن خفض راتبه ليتيح للنادي مساحة في سلم الرواتب للتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني.

وقال بيان النادي الرسمي: "توصل برشلونة ولاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي إلى اتفاق لتجديد عقد الأخير حتى 30 يونيو 2026".

وأضاف "المدافع الفرنسي سيخفض راتبه الذي كان من المفترض أن يحصل عليه في آخر عام ونصف من مدة عقده".

وأوضح البيان "عملية تجديد العقد لا تحمل برشلونة أي التزامات مادية أكبر تجاه اللاعب".

وتابع "برشلونة يعبر علنا عن امتنانه إلى صامويل أومتيتي على تعاونه وشعوره تجاه النادي".

واختتم البيان بالخبر الأهم "برشلونة سيتمكن من زيادة حصة رواتبه وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف وبالتالي سيتمكن من تسجيل فيران توريس في الدوري".

وكان برشلونة قد تعاقد مع فيران توريس قادما من مانشستر سيتي في سوق الشتاء، كما تخلص من فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.