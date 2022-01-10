صدمة في يوفنتوس.. إصابة كييزا بالرباط الصليبي

أعلن يوفنتوس الإيطالي إصابة جناحه فيديريكو كييزا بقطع في الرباط الصليبي، ووجوب خضوعه لجراحة في القريب العاجل.

جاء ذلك بعد خروجه مصابا في مباراة روما الأخيرة وذلك في الدقيقة 32 ليحل ديان كولوسيفسكي بدلا منه.

وكان كييزا قد صنع الهدف الأول الذي سجله باولو ديبالا في الدقيقة 18، فيما انتهت المباراة بفوز البيانكونيري 4-3.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "خلال مباراة الأمس تعرض فيديريكو كييزا لإصابة في ركبته اليسرى. أظهرت الفحوصات هذا الصباح في مركز يوفنتوس الطبي أن إصابته هي قطع في الرباط الصليبي الداخلي".

وأوضح "سيكون من الضروري أن يخضع للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

بذلك يغيب كييزا عن يوفنتوس إلى نهاية الموسم، كما يغيب عن منتخب إيطاليا في مباريات ملحق كأس العالم 2022.

يذكر أن يوفنتوس سيخوض مباراة السوبر الإيطالي ضد إنتر ميلان يوم الأربعاء بدون كييزا للإصابة وخوان كوادرادو وماتيس دي ليخت للإيقاف.