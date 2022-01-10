صدمة في يوفنتوس.. إصابة كييزا بالرباط الصليبي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

كييزا

أعلن يوفنتوس الإيطالي إصابة جناحه فيديريكو كييزا بقطع في الرباط الصليبي، ووجوب خضوعه لجراحة في القريب العاجل.

جاء ذلك بعد خروجه مصابا في مباراة روما الأخيرة وذلك في الدقيقة 32 ليحل ديان كولوسيفسكي بدلا منه.

وكان كييزا قد صنع الهدف الأول الذي سجله باولو ديبالا في الدقيقة 18، فيما انتهت المباراة بفوز البيانكونيري 4-3.

أخبار متعلقة
مدافع يوفنتوس: شخصية البيانكونيري تظهر عندما نجد أنفسنا في مأزق ريمونتادا يوفنتوس تكتمل أمام روما في لقاء الأحداث المثيرة تعادل أول منذ 5 سنوات.. يوفنتوس ونابولي يتقاسمان النقاط

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "خلال مباراة الأمس تعرض فيديريكو كييزا لإصابة في ركبته اليسرى. أظهرت الفحوصات هذا الصباح في مركز يوفنتوس الطبي أن إصابته هي قطع في الرباط الصليبي الداخلي".

وأوضح "سيكون من الضروري أن يخضع للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

بذلك يغيب كييزا عن يوفنتوس إلى نهاية الموسم، كما يغيب عن منتخب إيطاليا في مباريات ملحق كأس العالم 2022.

يذكر أن يوفنتوس سيخوض مباراة السوبر الإيطالي ضد إنتر ميلان يوم الأربعاء بدون كييزا للإصابة وخوان كوادرادو وماتيس دي ليخت للإيقاف.

كييزا يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مدافع يوفنتوس: شخصية البيانكونيري تظهر عندما نجد أنفسنا في مأزق الفوز الثامن على التوالي.. شكرينيار ينقذ إنتر من فخ لاتسيو ريمونتادا يوفنتوس تكتمل أمام روما في لقاء الأحداث المثيرة نابولي وأتالانتا يستعيدان الانتصارات في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا وأودينيزي
أخر الأخبار
سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول الطلب الذي أصر عليه وائل جمعة 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كيروش: طموحنا بسيط.. نريد الفوز بـ 7 مباريات 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
علي فرج بطلا لـ هيوستن المفتوحة للاسكواش 25 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0) (0) زيمبابوي.. موسونا يهدد مرمى التيرانجا 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ محمود وحيد وراحة لـ عمار حمدي 31 دقيقة | مصر
جناح نيجيريا: نحترم كل ما حققه صلاح.. ونحذر خطورة كل لاعبي مصر 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر إيجوافون: كولينز يعوض إيجالو.. وعلينا مواجهة الحقيقة 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يصرف مستحقات متأخرة لفرقه الرياضية ويجهز رواتب لاعبي الكرة 43 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر