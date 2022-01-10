الأهلي يعلن سلبية مسحتي طاهر وفخري وإصابة ربيعة بكورونا

أعلن الأهلي اليوم الإثنين سلبية المسحتين الطبيتين اللتين خضع لهما الثنائي طاهر محمد ومحمد فخري، بينما جاءت النتيجة إيجابية بالنسبة لرامي ربيعة.

وخاض اللاعبان تدريبات منفردة في الجيم اليوم على هامش مران الفريق.

وخضع الثنائي مع رامي ربيعة لمسحة طبية يوم الأحد للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وذلك بعد إصابة خماسي الفريق بالمرض، وهم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا".

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وقد يغيب الخماسي المصاب بكورونا عن المباراة مما يضع الأهلي في أزمة في ظل افتقاده لتسعة لاعبين آخرين بسبب مشاركتهم في كأس إفريقيا 2021.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.