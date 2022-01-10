مؤتمر محرز: نحن هنا للدفاع عن اللقب ونعلم صعوبة المهمة

الإثنين، 10 يناير 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - رياض محرز

شدد رياض محرز قائد الجزائر على أن فريقه وصل إلى الكاميرون للدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية، معترفا بصعبة المهمة.

يستعد منتخب الجزائر حامل اللقب لمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء في أولى جولات مرحلة المجموعات.

وقال محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "وصلنا منذ يومين، والطقس مختلف عما كان في الدوحة أو الجزائر، لكن علينا التأقلم سريعا قدر الامكان".

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وأضاف "تمت الأمور بشكل جيد مع نادي مانشستر سيتي فيما يخص السماح لي بالمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ولا أرى إمكانية وجود أي مشكلة بشأن اللعب مع منتخب بلادي".

وتابع "مثلما قال جمال بلماضي نحن هنا للدفاع عن اللقب، المأمورية صعبة، لأن مستوى المنافسين ارتفع مقارنة بنسخة 2019 في مصر".

وأكمل لاعب ليستر سيتي السابق "من جهتنا نريد تكرار نفس الإنجاز التاريخي الذي حققناه في القاهرة".

واستمر "نعمل على تسخير خبرتنا لمساعدة وتسهيل اندماج زملائنا الجدد في أقرب وقت".

وواصل "الأسماء الجديدة في المنتخب الجزائري أكدوا استحقاقهم التواجد معنا، وعليهم التعود على الأجواء سريعا".

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الخامسة مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

رياض محرز الجزائر سيراليون
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