مدافع يوفنتوس: شخصية البيانكونيري تظهر عندما نجد أنفسنا في مأزق

الإثنين، 10 يناير 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

ريمونتادا يوفنتوس ضد روما

يشعر ماتيا دي تشيليو مدافع يوفنتوس بأن فريقه يظهر معدنه الحقيقي حين يكون في مأزق، حسب وجهة نظره.

نجح يوفنتوس في قلب النتيجة على روما والفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وقال دي تشيليو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فزنا بمباراة جنونية. أنا سعيد بهدفي خاصة أنه قادنا للفوز بفضل تصدي فويتشيتش تشيزني لركلة الجزاء".

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وأضاف "حقق الفريق الفوز بفضل الجماعية، كنا دائما متحدين وأظهرنا ذلك أمام روما".

واستدرك "عندما نجد أنفسنا في مأزق، نظهر شخصيتنا ولكن الطريقة التي لعبنا بها بعد هدف مانويل لوكاتيلي هي الطريقة التي كان ينبغي أن نلعب بها منذ البداية، فنحن لم نكن جيدين في بداية الشوطين".

وتابع "يمثل هذا الفوز دفعة كبيرة لنا لبقية الموسم، بداية من المباراة التالية، حيث سنلعب من أجل اللقب الأول هذا الموسم".

وأتم "نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً أمام إنتر ولكننا نريد الفوز بكأس السوبر وعلى الرغم من أننا سنفتقد بعض اللاعبين، فأنا متأكد من أننا سنظهر قوتنا".

وكان روما متقدما في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن يسجل لاعبو يوفنتوس ثلاثة أهداف متتالية في أخر 20 دقيقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز الثامن.

يوفنتوس روما
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