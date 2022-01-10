طلعت يوسف: أخطأت بالتعاقد مع الإسماعيلي

يرى طلعت يوسف المدرب المخضرم أنه أخطأ بقبول تدريب الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، قبل أن يرحل سريعا ليخلفه الأرجنتيني خوان براون.

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس:"قرار تدريبي للإسماعيلي كان خاطئا من البداية، الأمور المالية لم تكن واضحة أثناء جلسة التعاقد مع علي أبو جريشة وعماد سليمان".

وواصل "كنت متوقعا تجاوز رئيس الإسماعيلي في حقي، لم أتفاجأ ولم يعجبني ما حدث".

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي انتقد يوسف بعد نتائج سلبية للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

قبل أن يرحل يوسف عن قلعة الدراويش في نوفمبر الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادلين و5 هزائم.

ويستعد لمواجهة سموحة يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.