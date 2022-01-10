نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح يستطيع قيادة مصر للنهائي.. والمجموعة في المتناول

يرى موتيو أديبوجو مهاجم منتخب نيجيريا السابق، أن المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا، في متناول طرفي مباراتها الأولى، منتخب بلاده ومصر.

وقال أديبوجو لـ FilGoal.com: "أعتقد أن المجموعة في متناول مصر ونيجيريا، وستكون المهمة سهلة ولا أتمنى حدوث مفاجآت من السودان وغينيا الاستوائية، وبالطبع ستكون مباراة مصر ونيجيريا قوية وسيرغب الجميع في مشاهدتها".

وأكمل " نيجيريا تمتلك لاعبين صغار ويؤدون بشكل رائع في أنديتهم، لكن نيجيريا أقالت مدربها جيرنوت روهر وعينت جديد آخر هو أوجاستين إيجوافون، من الصعب القول بالتتويج لكنه ممكن بالطبع أنا أؤمن بروح وقتال الفريق".

وشدد صاحب الـ 48 مباراة دولية والـ 6 أهداف، والمشارك في 3 نسخ لكأس العالم: " من الصعب التأكيد على أن نيجيريا ستفوز باللقب لأن هناك منتخبات قوية مثل مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار".

وأردف مهاجم ريال سوسييداد واتحاد جدة " أفضل ذكرى لي كانت في كأس إفريقيا 1994، قد شاركت في البطولة 3 مرات، لقد كانت بطولة رائعة حينما فزنا باللقب وتأهلنا إلى كأس العالم".

واستدرك "لدى ذكريات جيدة حينما لعبت أمام مصر، لقد لعبنا أمامها في كأس أمم إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي، مصر بالطبع تملك الرقم القياسي لتحقيق البطولة، لكني أتذكر المباراة بسبب أنها في مشوار تحقيق اللقب".

وأوضح " مصر لديها محمد صلاح الذي يستطيع أن يقودها إلى المباراة النهائية، وبالطبع يستطيع أن يكون أفضل لاعب في البطولة، ونفس الأمر للجزائر والسنغال الذين يملكون لاعبين رائعين".

وأتم "أتفهم أن الأندية الأوروبية لا ترغب في إرسال لاعبيها الأفارقة إلى بطولة كأس الأمم، لكن بالتأكيد كل لاعب إفريقي يريد أن يشارك في البطولة، وأتمنى أن تنجح البطولة في الكاميرون كما اعتدنا في كل بطولات إفريقيا"

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ويبدأ منتخب نيجيريا مشواره بلقاء مصر يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتتواجد نيجيريا في مجموعة واحدة مع مصر والسودان وغينيا بيساو.