رئيس الاتحاد: إبراهيم حسن تحدث معي بشأن التعاقد مع محمود وحيد

أوضح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن إبراهيم حسن، مدير الكرة في الفريق، ناقش معه فكرة التعاقد مع محمود وحيد لاعب الأهلي.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس:"بالأمس تحدثت مع إبراهيم حسن على محمود وحيد".

وواصل "تحدثنا عن كيفية الحصول على اللاعب من الأهلي".

ويسعى زعيم الثغر لتدعيم صفوفه في يناير الجاري من أجل الاستحقاقات المقبلة سواء في كأس الرابطة أو الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الاتحاد الظفر بالمدافعين محمود شبانة وعبد الله نصيب.

ويخوض محمود وحيد (27 عاما) موسمه الرابع مع الأهلي وشارك مع الفريق في 34 مباراة وأرسل تمريرتين حاسمتين.