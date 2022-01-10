كوبر: حاولت حل أزمة حسام غالي.. وطلبت استبعاد رمضان صبحي من كأس إفريقيا 2017

نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح يستطيع قيادة مصر للنهائي.. والمجموعة في المتناول

تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

الموافقة على قيد داوود في قائمة المنتخب لأمم إفريقيا.. والسولية يتدرب بالكرة

النني: كرة القدم لها مفعول السحر على المصريين.. والجيل الحالي حقق عديد النجاحات