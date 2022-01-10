الاتحاد الجزائري يندد بالاعتداء "الجبان" على 3 صحفيين في الكاميرون

الإثنين، 10 يناير 2022 - 10:44

كتب : FilGoal

الاتحاد الجزائري

ندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالاعتداء على 3 صحفيين جزائريين في دوالا بالكاميرون ليلة الأحد.

وقال في بيان إن الصحفيين إسماعيل محمد ومهدي ضحاك ومحمد عيساني تعرضوا لاعتداء في محيط فندق إقامتهم وتعرضوا لإصابات جسدية طفيفة وسلبت منهم أغراض شخصية.

وأوضح أنه تواصل مع مسؤول تأمين بعثة منتخب الجزائر الذي بدوره تواصل مع أمن المدينة من أجل سرعة التوجه للفندق والتحقيق في الواقعة.

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وتفتتح الجزائر حاملة لقب كأس إفريقيا مبارياتها في البطولة ضد سيراليون يوم الثلاثاء.

وتخوض الجزائر مبارياتها على ملعب جابوما في دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون وأكبر مدنها.

وانطلقت الكأس القارية يوم الأحد في الكاميرون وفازت الأخيرة على بوركينا فاسو بهدفين لواحد وانتصرت كاب فيردي بهدف على إثيوبيا.

وتجري اليوم الإثنين 4 مباريات في البطولة أبرزها المغرب ضد غانا.

كأس إفريقيا الجزائر
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