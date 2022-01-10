خبر في الجول - مفاوضات إيجابية بين الزمالك وطارق حامد لتمديد العقد

الإثنين، 10 يناير 2022 - 10:32

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

تتسم مفاوضات الزمالك مع طارق حامد نجم خط وسط الفريق بالإيجابية، بعد أكثر من جلسة بين الطرفين في الأيام الماضية.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

علم FilGoal.com أن المفاوضات بين الزمالك ولاعبه طارق حامد، لتمديد عقد الأخير، تسير في طريق إيجابي، وذلك بعد أكثر من جلسة عقدتها إدارة الكرة في النادي مع لاعب الوسط المخضرم.

ويسعى الزمالك لتمديد عقد حامد (33 عاما) الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في كتيبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن الإعلان الرسمي عن استمرار حامد مع الزمالك قد يكون في الساعات المقبلة.

وينتهي العقد الحالي لطارق حامد، لاعب سموحة وطلائع الجيش السابق، في يونيو المقبل.

ويخوض حامد موسمه الثامن من القلعة البيضاء التي انتقل إليها في 2014 قادما من سموحة.

خلال الأعوام الثمانية توج حامد بعشرة ألقاب مع الزمالك.

ومثل الفريق في 275 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

الزمالك طارق حامد
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