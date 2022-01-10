مواعيد مباريات اليوم 10 يناير 2022.. قمة في كأس إفريقيا ولقاء صعب لـ يونايتد

تجري اليوم الإثنين 4 مباريات في كأس إفريقيا أولها بين السنغال وزيمبابوي (3 مساء - beIN Max 1).

ويلعب المغرب ضد غانا (6 مساء - beIN Max 1).

وتواجه غينيا فريق مالاوي (6 مساء - beIN Max 2).

وتتحدى جزر القمر فريق الجابون (9 مساء - beIN Max 1).

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا (9:55 مساء - beIN Premium 1).

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