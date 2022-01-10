موسيماني: لم أطلب رحيل كهربا.. وأرفض مقارنتي بـ جوزيه

الإثنين، 10 يناير 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أنه لا يجوز مقارنته بمانويل جوزيه مشيرا إلى أنه لم يطلب رحيل كهربا من الأهلي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق رحيل كهربا إلى هاتاي سبور التركي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بعد أن مدد تعاقدهمع النادي لموسم جديد.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "أكن كل الاحترام لكل المدربين السابقين لي، مانويل جوزيه ترك تاريخا كبيرا قبلي".

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وأضاف "أحترم كثيرا قرار الخطيب بالتعاقد معي، لم يكن أحد يعرفني بشكل كبير وأخذ مخاطرة كبيرة للتعاقد معي ولكنه كان يعلم أنني أعرف الكرة الإفريقية".

وتابع "لا يمكن مقارنتي بجوزيه، تاريخه كبير جدا في الأهلي. الأمر يبدو وكإنك تقارن أي مدرب لمانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون".

وعن علاقته بكهربا، قال: "إذا لم أكن أحب كهربا فكيف أشركته أمام بايرن ميونيخ؟".

وواصل "هناك منافسة كبيرة في الأهلي الآن، لدينا بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر ووليد سليمان. كلهم يلعبون في نفس المركز، يجب أن يكون هناك منافسة على المركز وهو أمر صعب بالنسبة لي".

واستكمل "لدي محمد شريف الذي سجل 26 هدفا الموسم الماضي ويجلس الآن في بعض الأوقات على مقاعد البدلاء".

وأتم "لم أطلب رحيل كهربا على سبيل الإعارة، الأمر وصلني من مجلس الإدارة بعد عودتي من الإجازة".

يذكر أن موسيماني فاز مع الأهلي بخمس بطولات بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

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