أتليتكو مدريد يفقد نقطتين أمام فياريال في الدوري الإسباني

واصل أتليتكو مدريد نزيف النقاط في الدوري الإسباني بعد التعادل أمام فياريال بهدفين لكل منهما.

وعوض أتليتكو مدريد تأخره ليخطف نقطة التعادل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 33 نقطة من 20 مباراة في المركز الرابع بينما فياريال في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وافتتح أتليتكو مدريد التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق أنخل كوريا.

وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 23 أهدرها جيرارد مورينيو قبل أن يسجل داني باريخو التعادل في الدقيقة 25 ولكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ونجح باو توريس في التعادل أخيرا لصالح فياريال في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني تقدم ألبرتو مورينو لفريق فياريال في الدقيقة 58 ليحقق أصحاب الأرض التقدم.

وتعادل جيوفري كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد في الدقيقة 67 لتشتعل أخر دقائق المباراة.

وتعرض كوندوجبيا صاحب هدف التعادل للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 92.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة في الدوري أمام فالنسيا يوم السبت 22 من يناير الجاري.

ولم يحقق أتليتكو مدريد سوى فوز وحيد في أخر ست مباريات من الدوري الإسباني.