أمم إفريقيا - رجل مباراة كاب فيردي وإثيوبيا: أمامنا الكثير من العمل قبل الوصول للدور التالي

ظهر كيني روشا لاعب منتخب كاب فيردي فخورا بعد فوز بلاده في المباراة الأولى خلال أمم إفريقيا مشيرا إلى أن القروش الزرقاء ما زال أمامها الكثير لضمان الصعود للدور التالي.

وحصد كيني روشا جائزة رجل مباراة كاب فيردي أمام إثيوبيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبدأ منتخب كاب فيردي مشواره في أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا بهدف دون رد سجله جوليو تافاريس.

وقال كيني روشا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أردنا أن نبدأ بداية قوية في المنافسة وأتمنى أن نحافظ على الاستمرارية للتواجد في الدوري التالي".

وأضاف "حصولي على جائزة رجل المباراة فخر لي، إنها المشاركة الأولى لي في البطولة".

وأتم "ينتظرنا مباريات صعبة وتحديات كبيرة، يجب أن نستعد على ما يرام لكي نصل للدور المقبل".

ويلعب منتخب كاب فيردي أمام بوركينا فاسو 13 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونستعرض معا أرقام كيني روشا رجل مباراة كاب فيردي وإثيوبيا

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 41 من أصل 51 بدقة تمرير 80%

صناعة الفرص: 4

العرضيات الصحيحة: 2 من أصل 6

الكرات الطولية الصحيحة: 7 من أصل 10

التسديدات: 4 منها 2 على المرمى

الفوز بالثنائيات: 3 من أصل 5

فقد الاستحواذ: 17 مرة

الحصول على أخطاء: 3