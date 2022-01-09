الأخبار السيئة تتوالى في برشلونة.. تضاؤل فرص بيدري وتوريس في اللحاق بمواجهة ريال مدريد

الأحد، 09 يناير 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

لا يزال بيدري لاعب وسط برشلونة وفيران توريس جناحه الجديد الوافد من مانشستر سيتي يعانيان من فيروس كورونا.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يعول على جاهزية الثنائي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ولكن طبقا للوضع الحالي، فإن الثنائي لن يتمكن من السفر إلى شبه الجزيرة العربية في الوقت الحالي، حيث أظهرت مسحات فيروس كورونا استمرار إيجابية العينات بالنسبة لهما.

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وسيخضع الثنائي لمسحة أخرى غدا -الإثنين- وإذا صارت العينة سلبية يمكنهما السفر لاحقا وقد يتمكنا من اللحاق بمباراة الأربعاء ضد ريال مدريد.

ويتجه الفريق إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استعاد جهود جناحه أنسو فاتي مؤخرا، والذي سيتمكن من الحصول على بعض الدقائق ضد الميرينجي.

يذكر أن آخر مباريات برشلونة في الليجا انتهت بالتعادل مع غرناطة بهدف لكل فريق.

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