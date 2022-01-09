الفوز الثامن على التوالي.. شكرينيار ينقذ إنتر من فخ لاتسيو

الأحد، 09 يناير 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

إنتر يهزم لاتسيو في الدوري الإيطالي

أنقذ ميلان شكرينيار فريق إنتر من فخ التعادل مع لاتسيو وأهدى فريقه الفوز الثامن على التوالي ليواصل انفراده بقمة الدوري الإيطالي.

وتغلب إنتر على لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

ورفع إنتر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة منفردا ولديه مباراة مؤجلة عن ميلان صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، بينما لاتسيو تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

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وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسجل أليساندرو باستوني هدف اللقاء الأول في الدقيقة 30 ليتقدم لإنتر.

وسرعان ما رد لاتسيو عن طريق تشيرو إيموبيلي الذي عادل النتيجة في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل منهما.

وخطف ميلان شكرينيار هدف الفوز لفريق إنتر في الدقيقة 67 ليخطف نقاط اللقاء.

وحقق إنتر بذلك فوزه الثامن على التوالي ليسير بخطى ثابتة على قمة الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ضيفا على أتالانتا مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي إنتر شكرينيار
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