وسط 11 غيابا.. باريس يخرج بنقطة من ملعب ليون في الدوري الفرنسي
الأحد، 09 يناير 2022 - 23:42
كتب : FilGoal
تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه ليون بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع 20 من الدوري الفرنسي.
ودخل باريس المباراة في غياب العديد من نجومه لأسباب مختلفة على رأسهم ليونيل ميسي، ونيمار، وأنخيل دي ماريا، وسيرجيو راموس، وأشرف حكيمي، وجانلويجي دوناروما.
وتقدم لوكاس باكيتيا أولا لـ ليون في الدقيقة السابعة من صناعة برونو جيماريش.
وتعادل كيهرير لباريس سان جيرمان قبل النهاية بـ14 دقيقة من صناعة الشاب إدوارد ميشوت.
تعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 47 في المركز الأول.
ووصل رصيد ليون للنقطة 25 في المركز الـ11.
ويلتقي باريس سان جيرمان مع بريست 15 يناير الجاري لحساب الجولة 21 من الدوري الفرنسي.
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