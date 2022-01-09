القروش تفترس إثيوبيا

تغلب منتخب كاب فيردي على منافسه منتخب إثيوبيا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

سجل جوليو تافاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2 لصالح المنتخب الملقب بـ "القروش الزرقاء".

بذلك يفشل منتخب إثيوبيا في تحقيق الفوز في بطولة أمم إفريقيا للمباراة التاسعة على التوالي ولمدة 46 عاما، حيث يرجع آخر انتصار حققه إلى 29 فبراير 1976 على حساب أوغندا بهدفين دون رد.

بعد هذه المباراة خسر أمام غينيا 2-1 وتعادل مع مصر 1-1 في نفس النسخة، حيث سجل هدف الفراعنة حسن شحاتة المدرب التاريخي للمنتخب المصري.

وفي نسخة 1982 سقط منتخب إثيوبيا أمام نيجيريا 3-0 ثم زامبيا 1-0 وتعادل سلبيا مع الجزائر، وغاب منذ ذلك الوقت حتى عاد في نسخة 2013، التي شهدت تعادله مع زامبيا 1-1 وخسارتين أمام بوركينا فاسو 4-0 ونيجيريا 2-0.

على الناحية الأخرى حقق منتخب كاب فيردي فوزه الثاني في تاريخه ببطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد فوزه على أنجولا 2-1 في 27 يناير 2013.

منتخب إثيوبيا متحمس جدًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية😅 📋قبل المباراة بـ 6 ساعات.. منتخب إثيوبيا يٌعلن تشكيل المباراة في غياب بيكلي.. ثلاثي هجومي أمام كاب فيردي🇪🇹#في_إفريقيا pic.twitter.com/PrLQjjD1PN — FilGoal (@FilGoal) January 9, 2022

تشكيل أمم إفريقيا - كاب فيردي تتسلح بتافاريز في مواجهة إثيوبيا #TotalEnergiesAFCON2021#AFCON2021 pic.twitter.com/fOdeyAn98a — FilGoal (@FilGoal) January 9, 2022

أول طرد في البطولة

البداية أتت في الدقيقة 8 بإنذار تلقاه ياريد بايي مدافع إثيوبيا عقب عرقلته لمهاجم كاب فيردي جوليو تافاريز.

ولكن بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو قرر تعديل القرار من إنذار إلى طرد في الدقيقة 12، ليغادر بايي الملعب.

النقص العددي اضطر إثيوبيا لإجراء التبديل الأول في الدقيقة 15 بنزول المدافع مينيوت دادا بدلا من لاعب الوسط مسعود محمد.

مقصية وهدف

حاول جيتاني كيبيدي مهاجم إثيوبيا لعب تسديدة مقصية في الدقيقة 30، ولكنها مرت بجوار القائم.

وكاد جاري رودريجيز أن يسجل الهدف الأول لكاب فيردي في الدقيقة 41، ولكن الدفاع أوقفه وارتفعت الراية ضده لتعلن تسلله.

أخيرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل جوليو تافاريز هدف المباراة الوحيد برأسية بعد عرضية من جاري رودريجيز.

تبديلات ومحاولات

حاول سورافيل داجانشو لاعب إثيوبيا بتسديدة من بعيد في الدقيقة 58 ولكن الكرة تمر فوق العارضة.

وفي الدقيقة 62 أجرى منتخب إثيوبيا تبديلين بخروج أمانويل جيبريمايكل جيتاني كيبيدي ونزول فيتسوم أليمو وفيرو سولومون.

على الناحية الأخرى أجرى منتخب كاب فيردي تبديله الأول في الدقيقة 68 بنزول ويلي سيميدو بدلا من جاري رودريجيز، بينما تلاه باتريك أندرادي بدلا من جاميرو مونتيرو في الدقيقة 76.

وكاد منتخب كاب فيردي أن يسجل الثاني بتسديدة من كيني روشا سانتوس ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 78، وأخيرا اختتم منتخب إثيوبيا تبديلاته في الدقيقة 82 بنزول مجيب قاسم وبيزابيه ميليو بدلا من سورافيل داجانشو وأبو بكر ناصر، بينما غادر جوليو تافاريز في الدقيقة 86 ليأتي فاجنر بدلا منه.

بذلك يحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني، وراء منتخب الكاميرون صاحب الأرض الذي افتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.