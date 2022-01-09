كرة طائرة - الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين

الأحد، 09 يناير 2022 - 22:42

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات كبيرة في صور تتويج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة

صرف نادي الزمالك جزء من مستحقات لاعبي الكرة الطائرة قبل مواجهة الطيران في الدوري الممتاز.

وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على حضور المران الأخير لفريق الطائرة.

واستهدف أحمد مرتضى دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني وأخطرهم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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ووعد أحمد مرتضى بصرف باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بتقديم أفضل أداء أمام الطيران ومواصلة سلسلة الانتصارات المستمرة منذ بداية الموسم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الطيران في الجولة الأخيرة من منافسات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويقود فريق الطائرة كلا من، حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا مساعدا، وأحمد عبد العزيز مدربا للأحمال، وحاتم قنديل مدلكا، وأحمد شعلان إداريا.‏

كرة طائرة الزمالك
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