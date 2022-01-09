أمم إفريقيا - مران تونس.. عودة حنبعل وموقف المساكني من مواجهة مالي

الأحد، 09 يناير 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

مران تونس

أجرى المنتخب التونسي اليوم الأحد حصته التدريبية الثانية استعدادا لمواجهته الأولى في أمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 فريقا.

ويبدأ المنتخب التونسي مبارياته في البطولة بمواجهة مالي الأربعاء المقبل 14 يناير الجاري.

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وعاد اللاعب جنبعل المجبري لتدريبات المنتخب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد اللاعبين الجهازين في مران تونس إلى 27 لاعبا.

وينتظر المنتخب التونسي عودة اللاعب يوسف المساكني للتدريبات بعد خضوعه لفحوصات جديدة والتأكد من تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وبدأ منذر الكبير في الاهتمام بالجوانب الفنية والتكتيكية و أظهر اللاعبون مواصلة حرصهم على البذل و العطاء وسط الأجواء الممتازة و المعنويات المرتفعة لنسور قرطاج.

تونس أمم إفريقيا
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