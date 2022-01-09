إعارة كهربا إلى هاتاي سبور التركي

الأحد، 09 يناير 2022 - 22:07

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

احتفال محمود عبد المنعم كهربا بهدفه لصالح الأهلي في شباك وادي دجلة

أعلن النادي الأهلي إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق إلى هاتاي سبور التركي لنهاية الموسم الجاري.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات والاستثمار بالأهلي جميع الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال كهربا إلى النادي التركي.

وذلك بعدما مدد كهربا تعاقده مع الأهلي لسنة إضافية دون أي شروط.

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صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

وفاز كهربا مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

وحصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

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