خبر في الجول - كهربا يسافر تركيا خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في نادي هاتاي

يستعد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للسفر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى تركيا لبدء مشواره مع نادي هاتاي التركي.

وعلم FilGoal.com أن كهربا سيسافر إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي وإتمام إعارته لنادي هاتاي.

وسينتقل كهربا إلى هاتاي سبور على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند نية البيع للنادي التركي.

وحسبما علم FilGoal.com اللاعب سيجدد لمدة موسم إضافي مقابل الموافقة على إعارته.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

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