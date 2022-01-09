ريمونتادا يوفنتوس تكتمل أمام روما في لقاء الأحداث المثيرة

نجح يوفنتوس في قلب النتيجة على روما والفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكان روما متقدما في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن يسجل لاعبو يوفنتوس ثلاثة أهداف متتالية في أخر 20 دقيقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح روما التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق رأسية تامي أبراهام.

ونجح باولو ديبالا في معادلة النتيجة سريعا في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الثاني أحداثا مثيرة في اللقاء إذ شهد خمسة أهداف وحالة طرد وركلة جزاء واللجوء لتقنية الفيديو مرتين.

وتقدم روما مجددا عن طريق هنريك مخيتاريان في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة اصطدمت بدفاعات يوفنتوس قبل أن تسكن شباك تشيزني.

وعزز لورينزو بيلليجريني تقدم روما بهدف ثالث في الدقيقة 53 بتصويبة رائعة.

وتقدم لاعبو يوفنتوس بهجوم قوي بحثا عن تقليص الفارق والبحث عن التعادل.

ونجح لوكاتيللي في تقليص الفارق في الدقيقة 70 بتسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس.

وبعد انتظار تقنية الفيديو وعقب دقيقتين احتسب حكم اللقاء الهدف لتصبح النتيجة تقدم روما بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يمر سوى دقيقتين بعد احتساب الهدف إلا وأن سجل يوفنتوس التعادل عن طريق ديان كولوسفسكي في الدقيقة 74.

واكتملت ريمونتادا يوفنتوس في الدقيقة 77 بتسجيل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع بعد استغلال خطأ دفاع روما.

وحصل روما على ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد اللجوء لتقنية الفيديو وتعرض ماتياس دي ليخت للطرد بعد بطاقة صفراء ثانية بسبب لمسة يد.

وأهدر بيلليجريني ركلة الجزاء في الدقيقة 83 وتصدى لها تشيزني ووصلت لبيلليجريني مجددا ولكنه أهدرها مرة أخرى.

وفشل روما في استغلال النقص العددي في صفوف يوفنتوس لينتهي اللقاء بفوز البيانكونيري.

ويستضيف يوفنتوس فريق أودينيزي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

بينما يستضيف روما فريق كالياري في الجولة 22 يوم الأحد المقبل.