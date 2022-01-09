تذكرتي تطرح تذاكر مباريات كأس الرابطة

الأحد، 09 يناير 2022 - 21:41

كتب : بسام أبوبكر

قرعة كأس الرابطة

طرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بحضور الجماهير لمباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يستمر حجز تذاكر المباريات عبر موقع الشركة بنفس نظام حجز تذاكر مباريات الدوري المصري من موقع Tazkarti.com.

وتتمثل خطوات الحصول على تذكرة حضور مباريات كأس الرابطة كالآتي:

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الحضور عن طريق بطاقة المشجع Fan ID. ولن يتم السماح لأي مشجع بالدخول إلى المدرج إلا عن طريق بطاقة المشجع.

من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر موقع تذكرتي للحصول على بطاقة.

كل الإجراءات ستتم من خلال الموقع الرسمي للشركة، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر.

الحصول على لقاء فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، وهو شرط أساسي للتسجيل وحجز التذكرة.

كأس رابطة الأندية الأهلي الزمالك
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