أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: غيابات كورونا ليست عذرا لمنتخب السنغال.. سنفوز من أجلهم

رفض أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال التذرع بالغيابات الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة زيمبابوي غدا في بداية دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "لدينا قائمة تزخر باللاعبين أصحاب الجودة. البعض يمكنه تعويض غياب البعض الآخر".

وأضاف "هذا لا يطرد النوم من أعيننا، لأني أملك الثقة بالمجموعة التي أملكها".

وأوضح سيسيه "كنت أفضل الحصول على جميع اللاعبين بالطبع، ولكن الغيابات لا يجب أن تمثل عذرا لنا. سنشرك أفضل فريق متاح".

وتابع "الوضع صعب. إنها لحظات معقدة بالنسبة للإنسانية عموما وكرة القدم خصوصا، ولكن لدينا قائمة تنافسية ومتحفزة".

وواصل سيسيه "نحن نشعر بالحزن لأجل اللاعبين الغائبين. أتمنى أن ينجح البقية في الفوز من أجلهم".

واستمر سيسيه في رفض التحجج بالغيابات قائلا: "أعرف أن الكثير من المدربين يواجهون غياب لاعبيهم بسبب الجائحة، ولكن هذا لن يصبح عذرا".

ويغيب عن قائمة السنغال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وفامارا ديديو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين لم يتمكنوا من السفر مع الفريق إلى الكاميرون لنفس السبب.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية، مع منتخبات زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.