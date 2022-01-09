أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: غيابات كورونا ليست عذرا لمنتخب السنغال.. سنفوز من أجلهم

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - منتخب السنغال

رفض أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال التذرع بالغيابات الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة زيمبابوي غدا في بداية دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "لدينا قائمة تزخر باللاعبين أصحاب الجودة. البعض يمكنه تعويض غياب البعض الآخر".

وأضاف "هذا لا يطرد النوم من أعيننا، لأني أملك الثقة بالمجموعة التي أملكها".

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو المساعد: كنا نستحق نقطة على الأقل أمام الكاميرون أمم إفريقيا - أبو بكر: حققنا الأهم أمام بوركينا فاسو.. وهذا ما يتوجب فعله مستقبلا فينسنت أبو بكر رجل مباراة افتتاح أمم إفريقيا

وأوضح سيسيه "كنت أفضل الحصول على جميع اللاعبين بالطبع، ولكن الغيابات لا يجب أن تمثل عذرا لنا. سنشرك أفضل فريق متاح".

وتابع "الوضع صعب. إنها لحظات معقدة بالنسبة للإنسانية عموما وكرة القدم خصوصا، ولكن لدينا قائمة تنافسية ومتحفزة".

وواصل سيسيه "نحن نشعر بالحزن لأجل اللاعبين الغائبين. أتمنى أن ينجح البقية في الفوز من أجلهم".

واستمر سيسيه في رفض التحجج بالغيابات قائلا: "أعرف أن الكثير من المدربين يواجهون غياب لاعبيهم بسبب الجائحة، ولكن هذا لن يصبح عذرا".

ويغيب عن قائمة السنغال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي وفامارا ديديو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين لم يتمكنوا من السفر مع الفريق إلى الكاميرون لنفس السبب.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية، مع منتخبات زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.

أليو سيسيه السنغال زيمبابوي كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - رجل مباراة كاب فيردي وإثيوبيا: أمامنا الكثير من العمل قبل الوصول للدور التالي الدوري المصري ثالثا.. أكثر لاعبي الدوريات تواجدا في كأس أمم إفريقيا القروش تفترس إثيوبيا أمم إفريقيا - مران تونس.. عودة حنبعل وموقف المساكني من مواجهة مالي
أخر الأخبار
موسيماني: لم أطلب رحيل كهربا.. وأرفض مقارنتي بـ جوزيه 6 ساعة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يفقد نقطتين أمام فياريال في الدوري الإسباني 7 ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - رجل مباراة كاب فيردي وإثيوبيا: أمامنا الكثير من العمل قبل الوصول للدور التالي 7 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الأخبار السيئة تتوالى في برشلونة.. تضاؤل فرص بيدري وتوريس في اللحاق بمواجهة ريال مدريد 7 ساعة | الدوري الإسباني
الدوري المصري ثالثا.. أكثر لاعبي الدوريات تواجدا في كأس أمم إفريقيا 7 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الفوز الثامن على التوالي.. شكرينيار ينقذ إنتر من فخ لاتسيو 7 ساعة | الدوري الإيطالي
وسط 11 غيابا.. باريس يخرج بنقطة من ملعب ليون في الدوري الفرنسي 7 ساعة | الدوري الفرنسي
وكيله: عبد الشافي طلب تخفيض راتبه مع الزمالك قبل تجديد تعاقده 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين