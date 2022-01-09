انتهت في إفريقيا - إثيوبيا (0) - (1) كاب فيردي.. خسارة وبطاقة حمراء أولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إثيوبيا ضد كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.

بذلك يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الأولى انتظارا لنتيجة هذه المباراة.

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ق 86 جوليو تافاريز صاحب الهدف يغادر ويحل فاجنر بدلا منه

ق 82 آخر تبديلات إثيوبيا.. مجيب قاسم وبيزابيه ميليو بدلا من سورافيل داجانشو وأبو بكر ناصر

ق 78 تسديدة خطيرة من كيني روشا سانتوس تمر بجوار القائم

ق 76 تبديل كاب فيردي الثاني باتريك أندرادي بدلا من جاميرو مونتيرو

ق 68 تبديل أول في صفوف كاب فيردي.. ويلي سيميدو بدلا من جاري رودريجيز

ق 62 تبديلين في صفوف إثيوبيا بخروج أمانويل جيبريمايكل جيتاني كيبيدي ونزول فيتسوم أليمو وفيرو سولومون.

ق 61 جيفري فورتيس يقتحم منطقة جزاء إثيوبيا ويسقط إثر التحام ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 58 سورافيل داجانشو لاعب إثيوبيا يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

ق 45 + 2 جوووووووووول الهدف الأول في المباراة.. جوليو تافاريز يسجل بالرأس في شباك إثيوبيا

ق 45 دقيقتين وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 41 تسديدة من جاري رودريجيز يبعدها الدفاع ولكن حامل الراية يعلن التسلل

ق 39 إنذار من نصيب أشيلو تاميني مدافع إثيوبيا عقب تدخل على حدود منطقة الجزاء

ق 30 محاولة للعب كرة مقصية من جيتاني كيبيدي مهاجم إثيوبيا ولكن تمر بجوار القائم

ق 25 جاري رودريجيز جناح كاب فيردي يتلقى بطاقة صفراء بسبب التدخل

ق 15 تبديل أول في صفوف إثيوبيا: المدافع مينيوت دادا يأتي بدلا من لاعب الوسط مسعود محمد

ق 12 أول بطاقة حمراء في البطولة.. ياريد بايي قلب دفاع إثيوبيا يتعرض للطرد بدلا من الإنذار عقب مراجعة تقنية الفيديو

ق 10 الحكم يعود لمراجعة اللقطة بتقنية الفيديو.. إمكانية تعديل قرار الإنذار إلى الطرد

ق 8 إنذار أول في المباراة من نصيب ياريد بايي مدافع إثيوبيا عقب عرقلته لمهاجم كاب فيردي جوليو تافاريز

بداية المباراة

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تعرف على تشكيل إثيوبيا من هنا

تعرف على تشكيل كاب فيردي من هنا