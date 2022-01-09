أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو المساعد: كنا نستحق نقطة على الأقل أمام الكاميرون

أبدى فيرمين سانون مدرب بوركينا فاسو المساعد اعتقاده أن الفريق كان يستحق التعادل على أقل تقدير أمام الكاميرون في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وقال سانون في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أعتقد أننا لم ندخر أي جهد لنشرف بلدنا".

وأضاف "كانت هناك ضربة جزاء لم أشاهد ما حدث قبلها. قدمنا ما علينا قبل ضربتي الجزاء وظهرنا بشكل جيد".

وأوضح "كنا نستحق نقطة على الأقل. سنحاول أن ننسى هذه المباراة ونحضر أنفسنا للمباراة المقبلة".

وعن تأثير الغيابات بفيروس كورونا قال سانون: "الإصابات بفيروس كورونا أثرت علينا سلبا بالطبع، ولكننا اعتدنا تحدي الصعاب ولن يكون هذا عذر لنا".

وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.