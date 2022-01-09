الهزيمة الخامسة على التوالي.. ألتاي يخسر أمام قيصري سبور في الدوري التركي

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

شارك أحمد ياسر ريان في أخر نصف ساعة بمواجهة ألتاي أمام قيصري سبور في الدوري التركي.

وتعرض فريق ألتاي للخسارة الخامسة على التوالي في الدوري التركي ليواصل الفريق تأخره والمنافسة على المراكز المؤدية للهبوط.

وحسم قيصري سبور المباراة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة التركية.

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وشارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة 61 كبديل بحثا عن التعادل للضيوف.

وسجل بيكتيميك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33 لأصحاب الأرض.

وحاول ألتاي إدراك التعادل وسيطر على الكرة في الشوط الثاني ولكن دون فائدة.

وتجمد ر صيد ألتاي عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر من 20 مباراة.

ويستضيف ألتاي فريق ألانياسبور في الجولة 21 من الدوري يوم الأحد المقبل.

أحمد ياسر ريان ألتاي الدوري التركي
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