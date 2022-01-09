الموافقة على قيد داوود في قائمة المنتخب لأمم إفريقيا.. والسولية يتدرب بالكرة

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:24

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كأس العرب - مروان داوود

تلقى منتخب مصر موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون، على قيد مروان داوود في قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة.

مروان داوود

النادي : إنبـي

مصر

وجاء ذلك بعدما استدعى المنتخب مروان داوود ظهير أيسر إنبي، بدلا من المصاب محمد حمدي لاعب بيراميدز.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي الأول على ملعب (سيناج) المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادا لمواجهة نيجيريا.

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وشارك في المران 25 لاعبا بينما واصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي تدريباته المنفردة والتي تضمنت بعضها بالكرة.

ومن المنتظر أن يؤدي منتخب مصر مرانه الأساسي لمواجهة نيجيريا غدا الإثنين، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الكاميرون.

على أن تخضع بعثة المنتخب للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وهي المسحة الرئيسية قبل مواجهة نيجيريا.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF تناول شرح جميع الإجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

منتخب مصر أمم إفريقيا مروان داوود
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