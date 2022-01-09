أمم إفريقيا - أبو بكر: حققنا الأهم أمام بوركينا فاسو.. وهذا ما يتوجب فعله مستقبلا

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

شدد فينسينت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون على أن فريقه حقق الأهم أمام بوركينا فاسو بالفوز مشيرا إلى أنه يجب التحسن في المواجهات المقبلة.

وقلب منتخب الكاميرون النتيجة أمام بوركينا فاسو من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات البطولة.

وسجل فينسينت أبو بكر هدفي منتخب الكاميرون من علامة الجزاء ليوقع على ثالث أهدافه في البطولة.

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وقال فينسينت أبو بكر في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أعتقد أننا قدمنا أداءا جيدا خلال المباراة، الأهم هو الحصول على النقاط الثلاثة في المباريات الافتتاحية".

وأضاف "كان من الممكن أن نظهر بشكل أفضل وعلينا أن نصحح الأخطاء".

وواصل "منتخب الكاميرون دخل بروح تنافسية كبيرة وحصلنا على مساندة الجماهير التي كانت استثنائية اليوم".

وأتم "نلعب على أرضية ملعبنا وهو ما سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة. الفوز في المباراة الأولى دائما هامة ولكن علينا أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة".

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

ويلتقي منتخب الكاميرون أمام إثيوبيا الخميس 13 يناير في الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب الكاميرون أمم إفريقيا
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