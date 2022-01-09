إشبيلية يواصل مطاردة ريال مدريد بفوز صعب على خيتافي

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

رافا مير - إشبيلية

تغلب إشبيلية على خيتافي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 ليواصل مطاردة ريال مدريد على القمة.

وسجل رافا مير هدف اللقاء الوحيد ليقتنص ثلاث نقاط غالية لصالح إشبيلية.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ولإشبيلية مباراة ناقصة عن النادي الملكي.

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وسجل رافا مير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22 في شوط سيطر فيه الفريق الأندلسي.

بينما في الشوط الثاني واصل إشبيلية سيطرته على الكرة مع محاولات من خيتافي لإدراك التعادل لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وحرس ماركو ديميتروفيتش عرين إشبيلية للمرة الثانية هذا الموسم بسبب غياب ياسين بونو الحارس الأساسي بسبب التحاقه بمنتخب المغرب في أمم إفريقيا.

ويحل إشبيلية ضيفا على فالنسيا في الجولة المقبلة يوم الأربعاء 19 يناير.

وفي حال فوز إشبيلية في المباراة الفارقة بينه وبين ريال مدريد سيقلص الفارق على القمة إلى نقطتين فقط.

الدوري الإسباني إشبيلية ريال مدريد
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