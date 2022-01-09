عصام عبد الفتاح لـ في الجول: إصابة ثنائي التحكيم المصري بفيروس كورونا

كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي عن إصابة ثنائي التحكيم المصري المتواجد في أمم إفريقيا بفيروس كورونا.

وقال عصام عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "تأكدت إصابة ثنائي التحكيم المصري محمود البنا وأحمد حسام طه بفيروس كورونا".

وأضاف "سيستمر الثنائي في العزل حتى تماثلهما للشفاء قبل العودة من جديد لتحكيم المباريات في أمم إفريقيا".

وكان من المنتظر ان يتواجد محمود البنا كحكم رابع في المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو قبل أن تتاكد إصابته بالفيروس.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استدعاء خمسة حكام من مصر وهم محمود البنا وأمين عمر كحكمي ساحة ومحمود عاشور ضمن حكام تقنية الفيديو.والثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن الحكام المساعدين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت قائمة الحكام المستدعاة كالتالي:

حكام الساحة

مصطفى غربال الجزائر هيلدر مارتنز دي كارفاليو أنجولا جوشوا بوندو بوتسوانا باسيفيك نداويهيبينيمانا بوروندي بليز يوفين نجوا الكاميرون حون جاك ندالا نجامبو الكونغو الديمقراطية أمين محمد أمين عمر مصر محمود البنا زكريا مصطفى مصر باملاك تسيما إثيوبيا جاساما باكاري بابا جامبيا دانيال ني لاريا غانا ماريو اسكوبار جواتيمالا بيتر واويرو كاماكو كينيا بوبو تراوري مالي داهاني بيدا موريتانيا أحمد امتياز هيرالال موريشيوس رضوان جيد المغرب ساليما موكاسانجا رواندا ماجيت نديلي السنغال عيسى سي السنغال برنارد كاميل سيشيل فيكتور ميجيل دي فريتاس جوميز جنوب أفريقيا صادق السلمي تونس جاني سيكازوي زامبيا

الحكام المساعدون

الإسم البلد عبد الحق اتشيالي الجزائر مقرن جوراري الجزائر جيرسون ايميليانو دوس سانتوس أنجولا سيدو تياما بوركينا فاسو الفيس جاي نوبوي نجينجو الكاميرون كارين أتيزامبونج فونو الكاميرون سليمان علم الدين جزر القمر ليبان عبد الرازق أحمد جيبوتي أوليفيه سافاري كابيني الكونغو الديمقراطية محمود أحمد كامل أبو الرجال مصر حسام أحمد طه إبراهيم مصر سيديبيه صديقي غينيا جيلبرت شيريوت كينيا سورو فاتسواني ليسوتو عطية عيسى أمسعيد ليبيا ليونيل هاسينجاوسوا أندرياناتياين مدغشقر لحسن أزجاو المغرب مصطفى اكيركاد المغرب فتيحة الجرمومي المغرب زكريا برينسي المغرب أرسينيو مارينجولا موزمبيق محمدو يحيى النيجر صامويل بوادوتاكام نيجيريا الحاجي مالك سامبا السنغال جبريل كامارا السنغال جيمس فريدريك ايميل سيشيل زاكيلي توسي جرانفيل سيويلا جنوب أفريقيا ابراهيم عبد الله محمد السودان عيسى يايا تشاد خليل حسني تونس ديك أوكيلو أوغندا

حكام تقنية الفيديو