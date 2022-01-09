مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: غياب بانون عن التدريبات بسبب الإصابة

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:03

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون يسجل ويحتفل بهدف تعادل المغرب في الجزائر

تعرض بدر بانون مدافع منتخب المغرب وفريق الأهلي للإصابة مما تسبب في غيابه عن تدريبات أسود أطلس اليوم الأحد.

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

ويحدد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب موقف بانون من قائمة مباراة غانا غدا الإثنين.

وكشف مصدر بالاتحاد المغربي لـ FilGoal.com: "غياب بدر بانون عن تدريبات المنتخب بسبب الإصابة في تدريبات أمس السبت".

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وأضاف "خليلوزيتش فضل إراحة بانون وسيتم تحديد موقفه من مواجهة غانا غدا الإثنين".

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة غانا يوم الإثنين.

وتابع المصدر "مسحة منير الحدادي جاءت سلبية وشارك بشكل طبيعي مع منتخب المغرب".

وعن موقف باقي اللاعبين أوضح "غاب ريان مايي هو الآخر عن مواجهة غانا بسبب الإصابة".

واختتم تصريحاته "تدرب يوسف النصيري بشكل منفرد اليوم ولكن من الصعب أن يلحق بمواجهة غانا".

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