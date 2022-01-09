النني: كرة القدم لها مفعول السحر على المصريين.. والجيل الحالي حقق عديد النجاحات

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا الثلاثاء 11 يناير أمام نيجيريا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وقال محمد النني في فيديو عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: "كرة القدم تؤثر بشكل كبير على الناس في مصر واقتصاد البلاد والحالة العامة للبلاد، لها تأثير في كل بيت غني أو فقير".

وأضاف "عندما يفوز منتخب مصر تشعر أن كل البلد سعيدة وتزداد رغبتهم في العمل وإذا حدث العكس يكون التأثير سلبي".

وتابع "الجيل السابق لنا فاز بأمم إفريقيا 3 مرات متتالية وقدم كل شيء في القارة وكأس القارات وبذلوا جهدا كبيرا للوصول لكأس العالم ولكن لم يوفقوا، تعلمنا مما حدث معهم ونجح هيكتور كوبر في قيادة المنتخب للصعود".

وواصل "لا يمكن القول أنهم أخطأوا ولكنهم لم يكونوا موفقين، نجح الجيل الحالي في الوصول للمونديال. من الممكن أن يكون الله شاهد أننا بذلنا جهدا أكبر أو عملنا بشكل أكبر".

واستكمل "هيكتور كوبر شاهد التصفيات وكان له وجهة نظر ووصلنا لكأس العالم الحمد لله".

وأردف "لعبت مع الجيل السابق في نهاية فترتهم وشاركت في تصفيات كأس العالم قبل الصعود ولم أر أننا قصرنا ولا أعلم ما الشيء الذي كان ينقصنا للوصول".

وأتم "هذا الجيل وصل للأولمبياد في البداية للمرة الأولى منذ 20 عاما ثم أمم إفريقيا بعد غياب 3 نسخ وصعدنا للنهائي وأخيرا الوصول لكأس العالم. سعيد بما قدمناه وفخور بهذا الجيل".

وشارك محمد النني في 80 مباراة مع منتخب مصر سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع مثلها.