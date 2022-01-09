نابولي وأتالانتا يستعيدان الانتصارات في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا وأودينيزي

الأحد، 09 يناير 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

أندريا بيتانيا - نابولي

استعاد فريقا نابولي وأتالانتا الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي ضمن مباريات الجولة 21 من المسابقة أمام سامبدوريا وأودينيزي على الترتيب.

وتغلب نابولي على سامبدوريا بهدف دون مقابل، بينما اكتسح أتالانتا مضيفه أودينيزي بستة أهداف مقابل هدفين.

رفع نابولي رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة كما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 41 نقطة ولكن من 20 مباراة فقط.

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وسجل أندريا بيتانيا هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 43 بعد ثماني دقائق فقط من إلغاء هدف لنابولي بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وبذلك يعود نابولي إلى الانتصارات من جديد بعد خسارة أمام سبيزيا والتعادل ضد يوفنتوس.

أما أتالانتا ففاز بستة أهداف مقابل هدفين أمام أودينيزي ليعود هو الأخر للانتصارات بعد خسارة وتعادل في أخر مباراتين.

وسجل أتالانتا ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق باساليتش ومورييل ومالينوفسكي في الدقائق 17 و22 و43.

وفي الشوط الثاني قلص أودينيزي الفارق في الدقائق 59 قبل أن يعزز مورييل التقدم مجددا في الدقيقة 76، وحاول بيتو تقليص الفارق مجددا في الدقيقة 88.

ونجح أتالانتا في قتل اللقاء في الدقيقتين 89 و92 عن طريق مايهلي وبييسينا.

ويستضيف أتالانتا فريق إنتر مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 22، بينما يلعب نابولي أمام بولونيا يوم الإثنين.

نابولي الدوري الإيطالي أتالانتا بيتانيا
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