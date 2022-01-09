انتهت في إيطاليا - روما (3)-(4) يوفنتوس.. نهاية اللقاء

الأحد، 09 يناير 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

روما - يوفنتوس

يستضيف روما فريق يوفنتوس ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 35 نقطة بينما روما في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية اللقاء

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق83 بيلليجريني يهدر ركلة الجزاء وتألق تشيزني

ق81 ركلة جزاء لروما بعد اللجوء لتقنية الفيديو وطرد دي ليخت

ق77 جووووول دي تشيليو يسجل الرابع والريمونتادا تكتمل

ق74 جوووول كولوسفسكي يسجل التعادل بعد العودة لتقنية الفيديو

ق72 إلغاء هدف التعادل بسبب تسلل على موراتا

ق70 جوووول لوكاتيللي يسجل تقليص الفارق ليوفنتوس

ق53 جووووووول بيلليجريني يعزز تقدم روما

ق48 جوووووول مخيتاريان يتقدم لروما مجددا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 جووووول التعادل لباولو ديبالا

ق11 جووووول عن طريق تامي أبراهام

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي روما يوفنتوس
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