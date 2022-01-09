مصدر من كاف لـ في الجول: إصابة محمود البنا بفيروس كورونا سبب استبداله بـ التونسي قيراط

أصيب الحكم المصري محمود البنا بفيروس كورونا وتم استبداله في لقاء الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وكان من المقرر أن يشارك محمود البنا في لقاء الافتتاح كحكم رابع ولكن ظهرت عينته إيجابية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ظهرت عينة الحكم المصري محمود البنا إيجابية بفيروس كورونا".

وأضاف "تم استدعاء الحكم التونسي هيثم قيراط كحكم رابع في مواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو بدلا منه".

وتابع مصدر الكاف "النتيجة ظهرت ظهر اليوم الأحد وأثبتت إصابته بفيروس كورونا".

واختتم تصريحاته "حالة محمود البنا بخير ولا يعاني من أي أعراض وتم الاطمئنان عليه".

ويقود مصطفى الغربال الحكم الجزائري مواجهة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.